La Municipalidad de Rivadavia dispuso la restricción preventiva tras la apertura de compuertas del dique Ignacio de la Roza. El cierre regirá mientras persista el caudal en la zona.

El predio recreativo El Pinar permanecerá cerrado y sin ingreso de visitantes hasta nuevo aviso, luego de que el agua volviera a circular por sectores del río San Juan. La decisión fue adoptada por la Municipalidad de Rivadavia como medida preventiva ante los riesgos asociados al caudal en la zona.

La comunicación oficial señaló que la restricción busca evitar accidentes y pidió respetar la prohibición de acceso. El cierre se vincula con la liberación de agua desde el dique Ignacio de la Roza, que reactivó tramos del cauce que llevaban años secos. En ese contexto, el municipio advirtió que la presencia de agua cerca del predio incrementa la exposición a situaciones de peligro.

Antecedente hidráulico

El regreso del caudal comenzó tras la apertura de compuertas realizada el 16 de noviembre por personal de Hidráulica. Según el dato difundido, desde entonces se liberaron 10 metros cúbicos de agua por segundo, volumen que permitió que el líquido avanzara por sectores del cauce. La medida modificó las condiciones de seguridad en un área próxima al dique derivador, estructura que distribuye el agua hacia distintos canales de riego.

Riesgo por la ubicación del predio

El Pinar está ubicado cerca de esa infraestructura, por lo que el retorno del agua genera un escenario que las autoridades consideran incompatible con la circulación de personas. Desde el municipio, encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, se pidió extremar las precauciones, no acercarse a los cauces y acatar las disposiciones vigentes. La advertencia incluyó que el incumplimiento de las restricciones puede derivar en sanciones por parte de las autoridades competentes.

Medida vigente

El cierre se mantendrá mientras continúe la circulación de agua por el sector y hasta que existan condiciones que permitan garantizar la seguridad de los visitantes. Por ahora, la variable a seguir es la evolución del caudal en el río San Juan y la decisión municipal sobre la reapertura del predio.