Este miércoles 18 de noviembre, entre las 17 y las 18:30 horas, hay una convocatoria para padres, madres, abuelos, parejas, tutores o mayores a cargo, inclusive amigos y referentes de personas que pueden estar atravesando un proceso de consumos problemáticos. El lugar de encuentro será en el Centro de Atención y Acompañamiento de los Consumos Problemáticos ubicado en Ignacio de la Roza 4636 (oeste), en La Bebida, Rivadavia.
Bajo la modalidad de un taller participativo, se propondrá un espacio de reflexión, diálogo e intercambio entre los integrantes de las familias y los profesionales sobre cómo abordar de manera cercana y práctica los consumos problemáticos no sólo de sustancias psicoactivas sino también apuestas y pantallas, entre otros.
Cómo hablar y generar un diálogo, qué preguntar, a qué conductas hay que prestar atención o estar atentos son algunas de las propuestas que se plantearán, inclusive cómo detectar a tiempo un consumo y qué hacer como familia para acompañar. Además, será la oportunidad para conocer de cerca dónde y cómo se hace el abordaje desde la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos.
Las familias interesadas en participar deben concurrir directamente al lugar.