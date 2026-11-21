Un actor interpretó al prócer en la primera noche de la FNS. La puesta enlazó el legado de Domingo Faustino Sarmiento con la educación actual.

Interpretado por un actor, Domingo Faustino Sarmiento apareció en el stand del Ministerio de Educación durante la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol y recorrió el espacio con la premisa de haber llegado al año 2026. La intervención formó parte de la propuesta educativa montada para el evento y sumó interacción con los visitantes y con los robots exhibidos en el lugar.

La escena se desarrolló en el marco de una puesta que buscó vincular el pasado con el presente de la enseñanza en San Juan. Según la propuesta presentada por el ministerio, el recorrido se organizó bajo el concepto “Educación que deja huella”, con referencias al legado de Sarmiento y a las primeras escuelas sanjuaninas. La actividad también apuntó a mostrar políticas actuales vinculadas con alfabetización, aulas digitales, formación docente e inteligencia artificial.

Con esa caracterización, el personaje abordó a familias que transitaban por el stand y les hizo preguntas sobre la provincia, las escuelas, los avances tecnológicos y la vida cotidiana. La dinámica convirtió la visita en un intercambio con el público, que debió explicarle cómo es el San Juan actual y qué herramientas usan hoy los estudiantes para aprender. La escena estuvo orientada especialmente a los más chicos, que participaron de la interacción.

Robots y tecnología Uno de los momentos centrales fue el encuentro con los dispositivos del espacio: un robot humanoide y otro cuadrúpedo. La figura de Sarmiento interactuó con ambos y observó parte de la tecnología que el stand presentó como parte del presente y del futuro de las aulas. La propuesta buscó asociar ese despliegue con los cambios incorporados por el sistema educativo provincial.

Recuerdo de la visita La experiencia se completó con el sello de Sarmiento en el “Pasaporte del Tiempo”, un elemento que los visitantes pueden llevarse como recuerdo. Con esa acción, el Ministerio de Educación cerró una puesta que articuló recorrido histórico y exhibición tecnológica en la primera noche de la FNS. La continuidad de la propuesta quedó atada al desarrollo de la feria y a la circulación de público por el stand.