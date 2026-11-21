SurMotors señaló un aumento de consultas por vehículos híbridos y destacó planes para acceder a un cero kilómetro. La empresa atribuyó la tendencia al avance tecnológico y a nuevas alternativas comerciales.

El mercado automotor atraviesa un año de cambios en San Juan, con mayor presencia de marcas chinas y tecnologías que comienzan a ganar espacio entre los compradores. En ese contexto, el Grupo SurMotors informó un crecimiento de la demanda de vehículos híbridos y de las alternativas de financiación para quienes buscan cambiar su automóvil o acceder a su primer cero kilómetro.

La información fue expuesta por Marcelo Samper y Pablo García, asesores de la empresa, durante una entrevista en la transmisión especial de Telesol por la Fiesta Nacional del Sol. Allí presentaron la propuesta comercial del grupo y describieron las tendencias que observan entre los compradores locales. SurMotors señaló que cuenta con más de 25 años de trayectoria en San Juan y Mendoza, y que opera como concesionario oficial de Chery, Jetour y Dongfeng, además de comercializar otras marcas.

Más consultas por híbridos

Uno de los puntos centrales fue el interés creciente por los vehículos híbridos, que combinan motor eléctrico y de combustión. Según explicaron los representantes de SurMotors, los compradores llegan con más información previa y preguntan por modelos que permitan reducir el consumo de combustible y acceder a nuevas tecnologías. “Hoy la gente está volcando mucho a la parte de la hibridación. Es increíble, es un producto que tiene un gran beneficio”, afirmaron durante la entrevista.

También detallaron que existen distintas variantes dentro de esa oferta: híbridos convencionales, en los que ambos motores trabajan en conjunto, e híbridos enchufables, que incorporan baterías recargables mediante una conexión externa. En paralelo, señalaron que las marcas chinas ponen el foco en seguridad, confort y equipamiento tecnológico, atributos que, según indicaron, son cada vez más valorados por las familias. “Son vehículos que piensan mucho para la familia”, expresaron.

Financiación y usados como parte de pago

La empresa también destacó herramientas financieras para facilitar la compra. Los asesores mencionaron créditos para unidades con entrega inmediata, financiación directa de fábrica y planes de ahorro con el objetivo de acortar los tiempos de acceso al vehículo. Entre las alternativas informadas, citaron una propuesta que permite llegar a un cero kilómetro con un anticipo de cuatro millones de pesos y obtener la unidad en la segunda cuota, sin licitación ni sorteo, siempre sujeto a las condiciones del plan.

Además, indicaron que quienes quieran renovar su vehículo pueden entregarlo como parte de pago. SurMotors recibe unidades modelo 2014 y 2015 en adelante, siempre que estén en buenas condiciones generales. El concesionario funciona sobre calle General Mosconi y 2894 Sur, en Rawson, en el lateral de la Ruta 40, donde también ofrecen test drives y asesoramiento comercial. La empresa difundió además el número 2645-742934 para consultas.