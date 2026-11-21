La máxima llegará a 35°C este sábado 21 de noviembre. Por la tarde y la noche se esperan tormentas, chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h.

San Juan tendrá este sábado 21 de noviembre una jornada de calor y variaciones en las condiciones del tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 35°C. Hacia el cierre del día se espera un descenso térmico acompañado por viento y precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una brisa del sector sur. Esa situación dará paso a una tarde más inestable, con probabilidad de tormentas aisladas y viento del oeste. El organismo prevé ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Condiciones para la noche Hacia la noche, el SMN anticipó chaparrones y un cambio en la dirección del viento, que llegará desde el sur. En ese tramo de la jornada, las ráfagas podrían intensificarse hasta los 59 km/h. La temperatura descendería hasta los 25°C, según el mismo parte oficial.

El pronóstico deja para la provincia un escenario de inestabilidad concentrado en la segunda mitad del día. La evolución de las tormentas y de las ráfagas será la variable a seguir para actividades al aire libre y traslados en la provincia durante la tarde y la noche.