En la Fiesta Nacional del Sol, un montaje del Ministerio de Educación recrea a Domingo F. Sarmiento. El espacio también funcionará el lunes 23 de noviembre, tras la suspensión por viento.

En el stand del Ministerio de Educación, en la Fiesta Nacional del Sol 2026, una puesta en escena recreó a Domingo F. Sarmiento, figura central de la historia educativa argentina y sanjuanina. La propuesta forma parte de los atractivos instalados en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y apunta a vincular la feria con contenidos pedagógicos. En ese marco, el personaje recreado dejó un mensaje sobre el papel de la educación en la provincia.

Mensaje educativo

“Sin escuelas, el futuro no sería posible en San Juan”, afirmó Domingo F. Sarmiento en diálogo con TELESOL, según la recreación difundida desde el estacionamiento del estadio. En la misma intervención, sostuvo que la feria lo sorprendió por la tecnología presente en los distintos espacios. “En mis tiempos estas cosas no existían. Me sorprendo de tantas cosas que he visto. Muchísima, gente”, expresó.

Recorrido por el stand

De acuerdo con la misma presentación, el espacio del Ministerio de Educación permite observar el telar con el que se trabajaba en otros tiempos. Además, los visitantes reciben un “pasaporte del tiempo” y se llevan la marca de Domingo F. Sarmiento, según explicó la pieza difundida por el medio. La propuesta busca sumar un componente interactivo dentro de la oferta institucional de la feria.

Agenda de la feria

La intervención también anticipó que el stand estará presente este lunes 23 de noviembre, jornada adicional incorporada tras la suspensión del sábado por el viento. Esa continuidad permite extender la actividad de la feria y sostener la visita del público en un día extra. Para el Ministerio de Educación, el espacio queda así disponible más allá del cronograma original.