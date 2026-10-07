Tras el anuncio de Lara López Calvo, la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 confirmó a Santiago Siri como segundo speaker del FNS Forum, el espacio de charlas inspiracionales del evento. Su presentación será el jueves 19 de noviembre, entre las 16 y las 22, en el Teatro del Bicentenario. La actividad se inscribe en la programación vinculada a la edición 2026 de la fiesta sanjuanina y suma un perfil centrado en tecnología e innovación política.

Perfil del expositor

Santiago Siri es un emprendedor argentino dedicado a la divulgación tecnológica y la innovación política. Preside Democracy Earth Foundation, institución respaldada por Y Combinator, donde desarrolló un sistema de Ingreso Básico Universal sobre Ethereum, una plataforma de tecnología de registro distribuido. También es director de Spiritum, creadores de Plim Plim, y autor de “Hacktivismo” (2015) y “Tecnosapiens” (2025). Además, fundó el Partido de la Red y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA).

Formato de la charla

Según la información difundida, Siri también participa como columnista en Urbana Play, Filo News y Vorterix. En sus conferencias combina una mirada sobre el impacto de la inteligencia artificial con demostraciones en vivo, construcción de prototipos y aplicaciones adaptadas a cada audiencia. Para FNS Forum, el formato previsto contempla 40 minutos de exposición y 20 minutos para preguntas del público, una modalidad que busca articular contenido técnico con intercambio directo.

Acceso e inscripción

Las entradas para las charlas inspiracionales serán gratuitas, aunque con inscripción previa. La organización informó que en los próximos días compartirá el formulario para quienes deseen participar. El dato operativo relevante es que la actividad tendrá cupo sujeto a registro, por lo que la apertura del formulario definirá el alcance de asistencia presencial a una de las instancias centrales del FNS Forum.