La carrera será el 4 de diciembre desde las 21 en el 157° aniversario del departamento. La organización espera unos 3.000 participantes.

La competencia Santa Lucía Corre de Noche se realizará el viernes 4 de diciembre, desde las 21, en el marco del 157° aniversario del departamento. La organización espera reunir a unos 3.000 participantes entre las modalidades competitiva, participativa e infantil. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 30 de noviembre.

La propuesta deportiva tendrá largada en la Plaza Departamental y forma parte de los festejos por los 157 años de Santa Lucía. Según explicó Mercedes Suárez, profesora de running, en diálogo con Radio Mil20, la convocatoria ya está abierta y la meta de asistencia es amplia para una actividad que combina competencia, recreación y participación familiar.

Modalidades y recorrido

La organización prevé una modalidad competitiva con alrededor de 1.500 corredores y una participativa de 1,5 kilómetros, pensada para familias, chicos y adultos mayores. También habrá una instancia destinada a los más pequeños. El recorrido incluirá distintos puntos emblemáticos del departamento y sumará atletas reconocidos de la provincia junto con vecinos que se incorporen a la actividad.

Inscripción y acreditación

Las inscripciones se realizan de manera online a través del Instagram oficial de la Municipalidad de Santa Lucía, donde se encuentra el enlace para completar los datos. El plazo vence el lunes 30 de noviembre, sin excepción. Quienes participen en la modalidad competitiva deberán presentarse el 3 de diciembre con el certificado médico correspondiente para retirar el número de corredor y la remera.

Preparación y acceso a la disciplina

Durante la entrevista, Suárez señaló que el running registró un crecimiento en los últimos años y sostuvo que la práctica puede iniciarse de manera progresiva. “Estamos, por suerte, viendo este auge del movimiento, esta tendencia que hay por cuidarse un poquito más”, afirmó. También explicó: “Para empezar a correr, vos no empezás corriendo. Empezás con una caminata de 30 minutos”.

La profesora mencionó además la experiencia de un grupo de entrenamiento de Santa Lucía integrado por personas que no pensaban correr y que, tras seis meses de preparación, quedaron en condiciones de completar su primera carrera de 10 kilómetros. La fecha límite de inscripción y la acreditación previa a la largada son las variables que quedan por seguir para una prueba que volverá a ocupar el calendario deportivo del departamento.