El Concejo Deliberante aprobó usar recursos municipales mientras se acreditan los del FODERE. Hubo abstenciones y un voto en contra.

El Honorable Concejo Deliberante de Chimbas aprobó el pedido del Ejecutivo municipal para utilizar transitoriamente fondos municipales en la construcción del Estadio Polideportivo, hasta que se transfieran los recursos del FODERE (Fondo de Desarrollo Regional), que permitirán reponerlos.

La decisión busca destrabar una obra que quedó condicionada por dificultades administrativas y financieras del Ejecutivo. Según el texto aprobado, la autorización responde a que el municipio todavía no cuenta con los fondos anunciados como fuente de financiamiento para la ejecución del proyecto. La medida habilita una salida temporal, pero deja abierto el seguimiento sobre el ingreso efectivo de esos recursos provinciales.

Votación dividida

Los concejales Ariel Rivero, Ivana Cortez, Augusto Neyra, Noelia Tortarolo, Leonela Yudica, María Arredondo y Eduardo Rodríguez acompañaron la iniciativa. En tanto, los ediles Eduardo Núñez y Luciano Cano se abstuvieron, mientras que la concejal Griselda Chávez votó en contra. El tratamiento reflejó diferencias sobre el modo de financiar la obra en el corto plazo.

Condición de uso

Al fundamentar la autorización, los concejales advirtieron que el uso de fondos municipales no debe comprometer el funcionamiento normal de los servicios ni desatender las necesidades prioritarias de los vecinos. También remarcaron la necesidad de administrar los recursos públicos con responsabilidad, fijar prioridades y garantizar la prestación de los servicios esenciales en un contexto socioeconómico que describieron como difícil para las familias chimberas.

Con esta decisión, el Concejo Deliberante intervino sobre un problema administrativo y económico del Departamento Ejecutivo Municipal y habilitó el avance de la obra mientras se concreta la transferencia del FODERE. El punto a seguir será la llegada de esos recursos y la reposición de los fondos municipales utilizados de manera transitoria.