La actividad se desarrollará en el Parque de Rivadavia, de 19:30 a 22:30 horas, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada, los alumnos expondrán sus trabajos, producciones y proyectos, demostrando las habilidades y herramientas incorporadas a lo largo de su formación. Además, habrá demostraciones en vivo, degustaciones de elaboraciones gastronómicas y distintas propuestas para compartir en familia.
La iniciativa forma parte de Rivadavia Capacita, un programa que busca generar oportunidades de formación, promover la inserción laboral, fomentar el autoempleo y acompañar el desarrollo de nuevos emprendedores en el departamento.
A través de estas políticas públicas, el municipio continúa apostando a la educación y a la capacitación como herramientas fundamentales para abrir nuevas oportunidades, fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La Muestra Anual será una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes eligieron capacitarse, compartir sus logros y poner en valor el talento de Rivadavia.
La invitación está abierta a todo el público para acompañar y celebrar el trabajo de los alumnos.