La Municipalidad de Rivadavia realizará este viernes 27 de noviembre una nueva edición de la Muestra Anual de Oficios 2026, un espacio destinado a exhibir el talento, la creatividad y los conocimientos adquiridos por los vecinos que participaron durante el año de los distintos talleres de la Escuela de Oficios Municipal.

La actividad se desarrollará en el Parque de Rivadavia, de 19:30 a 22:30 horas, con entrada libre y gratuita.





Durante la jornada, los alumnos expondrán sus trabajos, producciones y proyectos, demostrando las habilidades y herramientas incorporadas a lo largo de su formación. Además, habrá demostraciones en vivo, degustaciones de elaboraciones gastronómicas y distintas propuestas para compartir en familia.





La iniciativa forma parte de Rivadavia Capacita, un programa que busca generar oportunidades de formación, promover la inserción laboral, fomentar el autoempleo y acompañar el desarrollo de nuevos emprendedores en el departamento.





A través de estas políticas públicas, el municipio continúa apostando a la educación y a la capacitación como herramientas fundamentales para abrir nuevas oportunidades, fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de los vecinos.





La Muestra Anual será una oportunidad para reconocer el esfuerzo de quienes eligieron capacitarse, compartir sus logros y poner en valor el talento de Rivadavia.





La invitación está abierta a todo el público para acompañar y celebrar el trabajo de los alumnos.