Cientos de fieles partieron desde San Juan hacia Córdoba para la celebración que encabezará el papa León XIV este martes 10 de noviembre.

Cientos de sanjuaninos comenzaron a viajar hacia Córdoba para participar de la celebración religiosa que encabezará el papa León XIV este martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). La convocatoria movilizó a distintas comitivas organizadas por la Iglesia sanjuanina y a grupos parroquiales de la provincia.

Uno de los contingentes más numerosos está integrado por alrededor de 300 miembros de Acción Católica, que salieron en varios colectivos. La delegación se organizó para participar de las actividades previstas durante la visita papal y forma parte de una movilización más amplia de fieles sanjuaninos.





Traslado desde la Catedral



Otro grupo partió desde la Catedral de San Juan en 4 colectivos. En esa delegación también viajan integrantes de la comunidad de personas sordas, que se sumaron a la comitiva para participar del encuentro religioso.

Las salidas se inscriben en una organización coordinada por la Iglesia local, con traslados que no se limitaron a viajes individuales contratados desde la terminal, sino a grupos que partieron desde distintos puntos de la provincia. Esa modalidad permitió reunir a comunidades, movimientos católicos y parroquias en un mismo itinerario hacia la celebración central.

La misa en FAdeA está prevista para las 10 de la mañana y reunirá a fieles de distintas provincias. Para los contingentes sanjuaninos, el cronograma inmediato pasa por el arribo a Córdoba y la participación en la ceremonia, que será el eje de la jornada religiosa de este martes.