El certamen se realizará el 28 de noviembre en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Las inscripciones ya están abiertas por las redes oficiales del municipio.

El departamento San Martín presentó la novena edición del Concurso del Asador Sanjuanino, una actividad orientada a poner en valor las tradiciones gastronómicas y las habilidades de los asadores de la provincia.

La presentación estuvo encabezada por la intendenta Analía Becerra, junto a Omar Martínez y Mauricio Savoca, quienes integrarán el jurado encargado de evaluar a los participantes. La organización municipal vinculó la propuesta con la difusión de costumbres locales y con la convocatoria a concursantes de la provincia.

Fecha y sede

El certamen se realizará el próximo 28 de noviembre en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Allí los participantes deberán demostrar sus técnicas y conocimientos en la preparación del asado, uno de los platos más representativos de la cocina regional.

Inscripciones abiertas

Desde el municipio informaron que las inscripciones ya se encuentran habilitadas. Los interesados pueden acceder a la información y completar el trámite a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de San Martín. Esa vía será, por el momento, el canal formal para la participación en la novena edición.

Con esta convocatoria, San Martín volverá a concentrar una actividad vinculada con la gastronomía tradicional y con la promoción de prácticas culturales locales. El dato operativo a seguir es que la inscripción permanece abierta y la competencia quedó fijada para el 28 de noviembre.