La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan evalúa nuevas acciones para sostener las ventas de noviembre y diciembre. Carlos Iramain dijo que aún no hay un balance definitivo de la campaña.

Tras una semana de descuentos de hasta el 50% y cuotas sin interés en los locales del microcentro, los comerciantes sanjuaninos comenzaron a proyectar nuevas acciones para sostener las ventas durante noviembre y diciembre. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan señalaron que el Capital Sale permitió recuperar movimiento en el centro, aunque todavía no hay cifras definitivas sobre sus resultados.

Balance preliminar

En diálogo con Radio Mil20, Carlos Iramain, integrante de la Cámara de Comerciantes Unidos, hizo un balance inicial de la iniciativa y sostuvo que la propuesta generó interés entre los consumidores incluso antes de su lanzamiento oficial. Según relató, algunos comercios empezaron a aplicar los descuentos desde el sábado previo al inicio previsto para el lunes, lo que impulsó la llegada de público al centro. Iramain vinculó ese movimiento con la falta de acciones similares el año anterior y con una menor circulación en esa zona durante esa semana.

El dirigente aclaró, sin embargo, que no existe todavía una evaluación cerrada de las ventas. Dijo que la campaña finalizó el domingo y que los comerciantes aún no consolidaron los números. “No queremos largar números porque sería irresponsable. Creo que ningún dueño todavía ha sacado los números”, expresó. La definición de resultados quedará, por ahora, sujeta al relevamiento interno de cada local y de la entidad.

Movimiento por el feriado

Iramain también se refirió a la actividad comercial del feriado del lunes, cuando se conmemoró la visita del papa León XIV a la Argentina. Indicó que buena parte de los negocios abrió durante la mañana y que por la tarde la actividad disminuyó. Aun así, consideró que la jornada sumó ventas en un día que suele tener poca circulación comercial y destacó la presencia de turistas en el centro sanjuanino.

En ese punto, mencionó comentarios de visitantes provenientes de Córdoba y Buenos Aires que recorrían la provincia. Sobre los rubros más elegidos durante el Capital Sale, explicó que el comportamiento fue diverso y que no hubo un sector que se destacara claramente por encima del resto. Esa dispersión, según su descripción, impidió identificar un único rubro como impulsor del movimiento comercial.

Nuevas acciones para fin de año

De cara a las próximas semanas, la Cámara de Comerciantes Unidos busca evitar que noviembre quede como un mes de baja actividad, en un contexto en el que muchos consumidores reservan gastos para diciembre. Iramain explicó que el objetivo es incentivar la visita al microcentro y sostener el consumo antes de la concentración de compras de fin de año. En ese marco, anticipó que analizan nuevas acciones para los últimos días de noviembre.

Además, adelantó que preparan propuestas para diciembre, como suele ocurrir antes de Navidad. “Algo vamos a hacer para incentivar antes del 24, para traer al público con las compras y que se lleve algún regalito”, dijo. El sector, según añadió, sigue operando en un contexto económico complejo para los comerciantes y para la propia cámara, mientras define qué medidas aplicará para acompañar la demanda en las próximas semanas.