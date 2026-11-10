El Hospital Julieta Lanteri y la Universidad Católica de Cuyo realizaron una propuesta participativa con actividades artísticas, juegos y música destinada a pacientes de distintos sectores de la institución.

El Hospital General Dra. Julieta Lanteri realizó el pasado miércoles 28 de octubre la jornada Expres-Arte, una iniciativa de promoción y sensibilización sobre salud mental, organizada junto con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo.

La actividad contó con la participación de aproximadamente 70 pacientes y 60 estudiantes voluntarios de tercer año de la Licenciatura en Psicología. La propuesta estuvo destinada a personas de los módulos, Hospital de Día y residencias asistidas.

Durante la mañana se desarrollaron tres espacios de participación:

Creación y decoración de bolsitas de higiene personal

Actividades de movimiento y juegos

Una propuesta musical de cierre con canciones interpretadas por los estudiantes

Cada participante pudo elegir libremente las actividades, de acuerdo con sus intereses y posibilidades.

La iniciativa promovió la expresión, la participación y el encuentro como herramientas para el bienestar, al tiempo que permitió fortalecer la articulación entre la institución sanitaria y la Universidad, generando una experiencia formativa para los futuros profesionales.