Los trabajos serán este martes 10 de noviembre sobre avenida Ignacio de la Roza, frente a la Universidad Católica de Cuyo. La intervención demandará unas diez horas y afectará la calzada norte.

Obras Sanitarias informó que este martes 10 de noviembre realizará trabajos en la red cloacal sobre avenida Ignacio de la Roza, en Rivadavia, frente a la Universidad Católica de Cuyo. La intervención implicará un corte parcial del tránsito sobre la calzada norte del tramo afectado. Según el organismo, las tareas se extenderán entre las 8 y las 18, es decir, durante aproximadamente diez horas.

Tarea técnica. El personal del Servicio Cloaca hará el empalme de una cañería de PVC de 160 milímetros a la red colectora existente. Ese tipo de conexión forma parte de los trabajos habituales de ampliación o adecuación de infraestructura sanitaria, y en este caso requerirá intervenir sobre una vía de circulación de alta demanda en el departamento. El alcance de la obra obliga a ordenar desvíos y señalización preventiva en la zona.

Circulación y desvíos. Desde el organismo señalaron que el sector estará debidamente señalizado y contará con carteles que advertirán sobre posibles desvíos por calles alternativas, en caso de ser necesario. La medida busca reducir riesgos para conductores y peatones mientras se ejecuta la obra. Obras Sanitarias pidió circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el área de trabajo.

La intervención corresponde al Informe N.º 285/2026. Ese dato permite ubicar la tarea dentro de la planificación operativa del organismo y deja constancia administrativa del trabajo programado. Por el horario previsto, la afectación al tránsito quedará concentrada en la jornada del martes y debería normalizarse una vez concluidas las tareas.

La empresa estatal no informó en el parte difundido si habrá cortes adicionales ni precisó si la afectación alcanzará otros tramos de la avenida. En consecuencia, la variable a seguir es la evolución de la circulación durante el operativo y la eventual necesidad de desvíos complementarios. El organismo recomendó atender la cartelería instalada en el lugar hasta la finalización de la intervención.