Referentes turísticos sanjuaninos y el SERNATUR chileno avanzaron en la FIT con una agenda de conectividad. También sigue un pedido para una tarifa aérea especial entre San Juan y La Serena.

Prestadores turísticos de San Juan mantuvieron en la Feria Internacional de Turismo (FIT) una reunión con autoridades del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR) para avanzar en la posibilidad de vuelos directos entre la provincia y el país vecino. Cristian Unda, presidente de la Cámara de Prestadores Turísticos de San Juan, afirmó que el intercambio dejó un interés mutuo para profundizar esa conectividad aérea, con impacto potencial sobre el flujo de viajeros sanjuaninos hacia las playas chilenas en temporada de verano.

Unda señaló que el organismo chileno “está muy interesado” en el vínculo y sostuvo que existe una demanda recíproca entre ambos lados de la cordillera. En ese marco, explicó que los sanjuaninos suelen optar por viajar en avión hacia el litoral pacífico durante el verano, mientras que los visitantes chilenos muestran interés por Ischigualasto, la Difunta Correa y los circuitos de Iglesia, Calingasta, Jáchal, Valle Fértil y Rodeo.

Cooperación turística En la misma feria se acordó vincular las páginas oficiales de turismo de Coquimbo y San Juan para difundir prestadores certificados de alojamiento, gastronomía y traslados de ambos lados de la cordillera. Unda agregó que también hubo reuniones entre empresas mineras, la aerolínea JetSMART y el Gobierno provincial para plantear pedidos vinculados con el sector productivo. Según indicó, en los próximos días habrá una reunión en San Juan entre la Cámara de Turismo y el Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura provincial para unificar una postura y definir propuestas.

Pedido binacional En paralelo, la Corporación para el Desarrollo y la Integración Paso Agua Negra (CORPAN), de la región chilena de Coquimbo, y la Asociación para el Desarrollo e Integración Paso de Agua Negra (DIPAN), de San Juan, solicitaron declarar la ruta San Juan-La Serena como conectividad estratégica binacional, en el marco del Tratado de Maipú de 2009. El objetivo es restablecer vuelos directos entre ambas ciudades, separadas por unos 318 kilómetros en línea recta, una alternativa que cobra relevancia cuando el Paso Internacional Agua Negra permanece cerrado por nieve, derrumbes o movimientos sísmicos.

Tarifas y alcance El planteo también busca corregir una diferencia en las tasas aeroportuarias. Según el material difundido, Chile aplica tarifas reducidas a pasajeros internacionales que viajan hasta 500 kilómetros, mientras que en Argentina la Tasa de Uso de Aeroestación Regional alcanza solo a trayectos de hasta 300 kilómetros. Como la distancia entre La Serena y San Juan supera ese límite por 18 kilómetros, el pasajero paga una tarifa asociada a vuelos internacionales de mayor distancia.

La agenda quedó abierta a nuevas definiciones en las reuniones previstas entre el sector privado, el Ministerio provincial y los actores binacionales. El eje inmediato será establecer si la provincia consolidará una propuesta común para elevar a las autoridades competentes y si el pedido por la tarifa especial tendrá canal institucional en paralelo al reclamo por la conectividad aérea.