La climatóloga Agustina Albeiro prevé cambios de temperatura en San Juan durante la semana. El viernes habría Zonda en el llano y nevada en la Cordillera.

San Juan transita una secuencia de cambios térmicos con alternancia de Sur, Zonda y nuevo ingreso de aire frío, según advirtió la profesora de Geografía y especialista en climatología, Agustina Albeiro, en diálogo con TELESOL. La previsión alcanza a los próximos días y marca una continuidad de la inestabilidad atmosférica en la provincia. En ese marco, la especialista vinculó el escenario a la presencia de una masa de aire frío y nubosidad que limitan el ascenso de la temperatura máxima.

“Estamos en un sube y baja de temperaturas y vamos a continuar en esta. Hoy tenés este panorama debido al aporte de una masa de aire frío y de nubosidad. Eso hace que la temperatura máxima no pueda subir”, consignó Albeiro. De acuerdo con su pronóstico, con el correr del día la nubosidad se correrá y este miércoles la temperatura ascenderá levemente, aunque el jueves volverá a descender. El comportamiento esperado confirma una oscilación de corto plazo, sin una secuencia estable en el inmediato futuro.

Viernes con Zonda Para el viernes, la especialista indicó que se registrará un nuevo ascenso térmico por la llegada de un viento Zonda a la provincia. Ese fenómeno, característico de la región cordillerana y precordillerana, suele asociarse a aire seco y aumento brusco de la temperatura en el llano. En paralelo, la previsión incluye nevada en la Cordillera, lo que refleja la coexistencia de condiciones distintas entre la zona alta y el valle.

Nuevo frente frío Albeiro agregó que hacia la madrugada del sábado ingresará otro frente frío, lo que prolongará la secuencia de variaciones térmicas. “Esto seguirá así por los próximos días. No hay tendencia de estabilidad en los próximos 7 o 10 días”, advirtió. La referencia temporal permite proyectar que el patrón persistirá al menos durante ese lapso, sin señales de una normalización inmediata del tiempo.

Panorama hacia el verano Consultada por las previsiones estacionales, la especialista sostuvo que existe una tendencia al calentamiento de cara al verano. “Astronómicamente nos estamos dirigiendo a eso. Es algo que se marcará de manera sostenida en aumento”, señaló. También explicó que la inestabilidad del ambiente, con más humedad en la atmósfera, favorece la formación de nubosidad y nevadas en la Cordillera. En ese contexto, la provincia seguirá expuesta a condiciones que combinan rasgos de invierno y de verano, mientras se consolida el cambio de estación.