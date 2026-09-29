El anillo interno tendrá un nuevo recorrido desde el 30 de septiembre. El externo seguirá con el esquema vigente mientras avanzan las obras.

La circulación por avenida de Circunvalación volverá a modificarse desde este miércoles 30 de septiembre por el avance de las tareas de repavimentación sobre uno de los principales corredores viales de San Juan.

La nueva disposición alcanzará al anillo interno. Los vehículos que transiten por ese sector deberán abandonar la vía por la subida a General Acha y seguir por el recorrido alternativo dispuesto en la zona de obra. El regreso a la avenida podrá hacerse más adelante, por la rampa ubicada después de calle Urquiza, donde se habilitará la reincorporación al circuito.

Esquema vigente en el anillo externo Por el anillo externo se mantendrá el desvío que ya está en funcionamiento. En ese tramo, la salida obligatoria seguirá siendo por calle Mendoza y el retorno a Circunvalación continuará habilitado por el acceso de Scalabrini Ortiz. La modificación integra el esquema de cortes que se aplica de manera progresiva mientras avanzan los trabajos.

Recomendaciones oficiales Desde Vialidad Provincial recomendaron a los conductores reducir la velocidad al atravesar el sector intervenido, respetar las indicaciones de tránsito y prestar atención a la señalización para evitar maniobras imprevistas. El organismo también informó que habrá personal afectado al operativo para ordenar la circulación y orientar a los automovilistas durante el desarrollo de las tareas.

El cambio de desvíos responde al avance de la repavimentación y se suma a las alteraciones ya aplicadas sobre el anillo externo. La continuidad de las obras mantiene vigente la necesidad de ajustar recorridos en uno de los ejes de mayor tránsito de la provincia, con impacto directo en la circulación diaria. El próximo punto a seguir será la evolución de los trabajos y eventuales nuevas adecuaciones del esquema vial.