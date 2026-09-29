Este miércoles 30 de septiembre se realizarán tareas sobre la trocha Este de calle Alem, entre avenida Libertador y Laprida

En el marco del Plan 50 Cuadras, la municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este miércoles 30 de septiembre con los trabajos de repavimentación de calle Alem, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y Laprida.

Las tareas se desarrollarán sobre la trocha Este y forman parte del plan de recuperación y puesta en valor de calles de la Capital.

Desde el Municipio se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.





