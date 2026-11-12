El COPRE advirtió que las alertas de inundación que aparecen en Google pueden contener información errónea para la provincia. Recomiendan consultar fuentes oficiales ante la circulación de mensajes y videos alarmistas.

El fenómeno de El Niño y las nevadas sobre la cordillera de Los Andes en la provincia han generado alarma en la población. Es cierto que habrá un mayor derrame de aguas por los Ríos San Juan y Jáchal, que podrían causar algunos daños de infraestructura e incluso inundaciones como las publicadas en el día de ayer, donde el volumen de agua cortó el Río Los Patos en el departamento de Calingasta.

La población en general hoy se encuentra sugestionada ante “posibles” incidentes climáticos que aún no han ocurrido. Desde el gobierno de San Juan en primera instancia se viene trabajando desde el COPRE con el objeto de tener políticas que mitiguen el impacto de los incidentes y con ello se está haciendo una inversión importante para contar con herramientas y elementos ante un eventual problema como podría ser una inundación.

Hoy la población recibe a través de las redes sociales cientos de mensajes virales y video que hablan de eventuales crecidas o inundaciones, que en muchos de los casos no son reales. Pero en el caso de los que son reales hoy las redes sociales han contribuido a la inmediatez y pueden plantear un evento aislado como un gran desastre y con ello generar pánico en la población.

De hecho, hoy el COPRE informó que “las alertas de inundación y otros fenómenos climáticos que aparecen en Google pueden presentar información errónea para San Juan y no deben considerarse como alertas oficiales”. Agregaron que “Google actualizó su sistema de detección de fenómenos climáticos pero esta herramienta todavía se encuentra en proceso de actualización y puede interpretar de manera incorrecta determinados datos”. Es por ello que se recomienda desestimar las alertas climáticas que Google emita para la provincia y consultar únicamente la información oficial difundida por los organismos locales correspondientes.

Los pobladores ante la inquietud de lo que pueda decir uno de estos mensajes que en general son anónimos, pueden comunicarse con los organismos oficiales para recibir información concreta de lo que pueda ocurrir.

En este contexto y de acuerdo a los registros oficiales se indica que estamos en medio de una crisis, que sin dudas puede provocar problemas. Por ello y atendiendo a esta realidad se aconseja a la población que la comunicación de crisis es el conjunto de estrategias y acciones que una organización, gobierno o institución utiliza para informar, coordinar y responder ante una situación imprevista que amenaza a personas, operaciones, reputación o confianza pública. Su propósito es reducir la incertidumbre, limitar daños y orientar a los públicos afectados.

Es por ello que seleccionar las fuentes de información ante este tipo de situaciones lleva a que la persona sepa quien es el que lo informa y si tiene o no algún tipo de intencionalidad. La información es esencial en este tipo de situaciones y la mejor herramienta de credibilidad está constituida por fuentes oficiales y organismos competentes.