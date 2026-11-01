La Arquidiócesis montará pantallas en la Catedral y celebraciones en los cuatro decanatos. El cronograma incluye misas y una vigilia entre el 10 y el 11 de noviembre.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, y la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo dispuso actividades para que los fieles de la provincia sigan la agenda sin trasladarse a los lugares donde estará el pontífice. La organización incluye transmisiones en vivo y celebraciones previas en distintos puntos del territorio provincial.

La medida central será la instalación de pantallas gigantes en la Iglesia Catedral de la Capital, desde donde se emitirán algunas de las actividades principales. Según la Arquidiócesis, el objetivo es que las familias puedan acompañar en conjunto las jornadas de la visita papal sin salir de San Juan. La iniciativa se inscribe en una agenda religiosa que busca concentrar la participación local en torno a los actos centrales.

Cronograma en la Catedral

El martes 10 de noviembre, a las 19, se transmitirá una misa para jóvenes y, desde las 20, la vigilia juvenil que encabezará León XIV. Al día siguiente, miércoles 11, desde las 9, se emitirá la misa de despedida del Papa desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ese esquema permitirá seguir el cierre de la visita desde la provincia, sin necesidad de viajar.

Preparación en los decanatos

Antes de esas fechas, la Arquidiócesis también organizó celebraciones bajo el lema “Vayan y anuncien” en los cuatro decanatos, es decir, las zonas en que la Iglesia divide sus parroquias. La primera actividad ya se realizó en el Decanato Sur, en el Santuario Inmaculado Corazón de María de Fátima. Las próximas tendrán lugar en los decanatos Oeste, Norte y Este, en parroquias y capillas de otros departamentos.

Con esa agenda, la Arquidiócesis busca articular la participación de los fieles en toda la provincia durante los días en que se desarrolle la visita papal. El seguimiento local quedará concentrado en la Catedral y en las celebraciones distribuidas por los decanatos, mientras se aguarda la realización de las actividades centrales previstas entre el 10 y el 11 de noviembre.