Cada 12 de febrero se recuerda el triunfo del Ejército de los Andes en Chacabuco. Pero esa victoria, que abrió el camino a la independencia de Chile y del Perú, tuvo una condición previa que rara vez aparece en los manuales: que el ejército pudiera cruzar.





Y cruzar los Andes en 1817 no era solo marchar. Era construir el camino a medida que se avanzaba.





De la mina al Ejército Libertador

A fines de 1816, el plan sanmartiniano estaba en marcha en el Campamento de El Plumerillo. El problema logístico era colosal: trasladar a más de 5.000 hombres, 10.000 mulas, 1.500 caballos y 21 piezas de artillería por pasos que, en muchos tramos, eran apenas sendas de arrieros.





Para resolverlo, el general José de San Martín tomó una decisión clave: incorporar personal civil especializado. Según la documentación del Archivo General de la Nación y las Memorias del Ejército de los Andes, se reclutaron alrededor de 120 trabajadores de las minas de la precordillera de Mendoza y San Juan.





Eran barreteros, pirquineros y canteros. Hombres cuyo oficio era la roca. Su herramienta distintiva era la barreta —una barra de hierro puntiaguda— y su saber, único: interpretar la veta, calcular la voladura y abrir paso donde la montaña parecía cerrada.





No formaban parte de las unidades de combate. Fueron agregados como cuerpo auxiliar de ingenieros y zapadores, bajo las órdenes del Capitán de Ingenieros Antonio Arcos y del fraile ingeniero Luis Beltrán, encargado del parque y maestranza.





La misión: abrir la libertad

Su trabajo comenzó semanas antes del cruce principal de enero de 1817. Divididos en cuadrillas y adelantados a las columnas principales, tuvieron tres misiones críticas:





1. Habilitación de los pasos: En los pasos de Los Patos (San Juan) y Uspallata (Mendoza), ensancharon huellas, removieron derrumbes y tallaron escalones en la roca y el hielo para el paso de la artillería.





2. Sostenimiento logístico: Construyeron parapetos, repararon puentes de cimbra y aseguraron las zonas de vivac en plena alta montaña, donde el frío y la puna hacían estragos.





3. Garantía del avance: Sin su trabajo previo, las cureñas de los cañones y los pesados convoyes de mulas no habrían podido superar desfiladeros como el de Paramillos de Las Cuevas o las quebradas de la zona de Barreal.





No fueron una anécdota. Fueron una condición de posibilidad. El propio San Martín, en su correspondencia con Tomás Guido, insiste en la necesidad de "gente práctica de cerro" para asegurar el tránsito.





Un legado que perdura en San Juan

Tras la gesta, esos hombres regresaron a sus minas. Sin grados, sin medallas, sin pensión. Sus nombres no entraron en el parte de batalla. La historia oficial los diluyó bajo el término genérico de "peones" o "trabajadores".





La reivindicación llegó más de dos siglos después. Hoy, el Batallón de Ingenieros de Montaña 8 "Barreteros de Cuyo", con asiento en la provincia de San Juan, lleva su nombre. No es casual: la unidad es heredera directa de esa tradición de zapadores de montaña, especialistas en abrir camino donde no lo hay.





Recuperar la historia de los Barreteros de Cuyo no es un detalle pintoresco. Es entender cómo se hizo realmente nuestra independencia: no solo con la estrategia de los generales, sino con el trabajo manual, técnico y anónimo de los cuyanos.





No conquistaron una posición enemiga. Hicieron algo anterior y más duradero: abrieron el camino por donde avanzó la libertad.





Fuente: Archivo General de la Nación. Fondo Documental del Cruce de los Andes. Historia del Batallón de Ingenieros de Montaña 8.



