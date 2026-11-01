El municipio participó del 5° Encuentro Regional de Turismo y presentó la 65° edición de la fiesta. También mostró su oferta cultural y patrimonial ante referentes de Cuyo y Chile.

La Municipalidad de Jáchal, a través de la Coordinación de Turismo, participó del 5° Encuentro Regional de Turismo, realizado en la provincia de San Juan, con un stand institucional propio destinado a difundir la oferta del departamento y la 65° Fiesta Nacional de la Tradición. La actividad reunió a referentes, profesionales, prestadores y emprendedores del sector turístico de las provincias de Cuyo, además de representantes de la República de Chile.

El encuentro se desarrolló durante dos jornadas y tuvo como objetivo fortalecer la integración regional, promover la capacitación de los actores del sector y generar oportunidades de desarrollo turístico mediante el intercambio de experiencias y la promoción de destinos. En ese marco, la presencia jachallera apuntó a ampliar la visibilidad del departamento dentro de un circuito regional en el que la competencia por visitantes y servicios se define también por la capacidad de promoción institucional.

Promoción de la fiesta Uno de los ejes centrales fue la difusión de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición, con la presentación de su programación, artistas, propuestas culturales y la información vinculada al evento más importante del calendario jachallero. La exposición buscó instalar la celebración como un atractivo de temporada y como parte de la identidad cultural del departamento, en un contexto en el que el turismo y las actividades tradicionales funcionan como herramientas de posicionamiento territorial.

Durante la feria, los visitantes pudieron conocer la oferta turística de Jáchal, acceder a material promocional e interiorizarse sobre los circuitos, experiencias y propuestas disponibles durante todo el año. Según la información difundida por el municipio, esa estrategia apunta a consolidar al departamento como uno de los destinos más representativos del norte sanjuanino y a sostener el flujo de consultas más allá de la fecha de la fiesta.

Vínculos regionales La delegación jachallera estuvo integrada por funcionarios municipales y representantes del área de Turismo, quienes también participaron de capacitaciones, disertaciones y espacios de intercambio durante el encuentro. La presencia en este tipo de ámbitos permite sumar contactos con prestadores e instituciones de otras provincias y sostener la promoción del destino en una agenda regional más amplia.

De acuerdo con la comunicación municipal, la participación en el encuentro permitió continuar fortaleciendo la difusión de la Fiesta Nacional de la Tradición y potenciar la visibilidad de una celebración que representa la historia, la cultura y la identidad del pueblo jachallero. El próximo paso queda atado al calendario de difusión de la fiesta y a las acciones que el municipio sostenga para convertir esa promoción en mayor presencia de visitantes.