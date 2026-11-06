El SMN prevé una jornada ventosa, con máxima de 21°C y descenso térmico respecto del jueves. Las ráfagas más intensas llegarían por la tarde y la noche.

San Juan tendrá este viernes 6 de noviembre un cambio marcado en las condiciones meteorológicas, con viento como principal variable y ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó además una temperatura máxima de 21°C, en contraste con la jornada previa. El descenso térmico y la intensidad del viento concentrarán el impacto del pronóstico en la tarde y la noche.

Según el organismo nacional, la temperatura mínima será de 13°C y el escenario estará dominado por viento del sector sur. Durante la madrugada, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin cambios relevantes en la temperatura. La variación más notoria comenzará a sentirse desde la mañana, cuando el viento empiece a intensificarse.

En ese tramo del día, el SMN prevé ráfagas del sur de hasta 50 km/h. Esa tendencia se profundizará durante la tarde, cuando se espera el pico de intensidad con ráfagas de hasta 69 km/h. El dato resulta relevante para la circulación urbana, las actividades al aire libre y cualquier tarea expuesta a condiciones de viento sostenido.

Hacia la noche, el viento rotará al sector sudeste y mantendría ráfagas de hasta 69 km/h. En paralelo, la temperatura descenderá hasta los 14°C, por lo que el cierre de la jornada será más fresco que el de la tarde. El pronóstico deja así una jornada con baja amplitud térmica y viento persistente durante gran parte del día.

El comportamiento previsto por el SMN marca un quiebre respecto del calor intenso registrado el día anterior. Para San Juan, el dato central a seguir será la evolución de las ráfagas en la franja vespertina y nocturna, cuando se concentrará la mayor intensidad del fenómeno.