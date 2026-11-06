Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que el “Plan 50 cuadras” alcanzó el 93% de avance, completando 81.375 de 87.000 mts2 de pavimentación.





Asimismo, informa que este viernes 6, los trabajos de limpieza, bacheo y asfaltado se realizarán en calle Gral. Acha, entre Laprida y Av. Libertador.









Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas se encuentra disponible en la plataforma cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.



