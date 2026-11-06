La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que el “Plan 50 cuadras” alcanzó el 93% de avance, completando 81.375 de 87.000 mts2 de pavimentación.
Asimismo, informa que este viernes 6, los trabajos de limpieza, bacheo y asfaltado se realizarán en calle Gral. Acha, entre Laprida y Av. Libertador.
Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.
La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas se encuentra disponible en la plataforma cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.
Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.