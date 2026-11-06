Ante el pronóstico de fuertes ráfagas para este viernes, Naturgy San Juan recordó cuáles son los canales oficiales para reportar interrupciones del servicio eléctrico y situaciones de peligro. Además, difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes.

Especial para Diario El Zonda

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Ante la alerta por viento Zonda prevista para mañana, Naturgy San Juan emitió un comunicado para recordar a sus usuarios los canales oficiales para realizar reclamos ante interrupciones del servicio o reportar situaciones de peligro.





Los reclamos deben realizarse a través de los canales habilitados por la distribuidora:





-Teléfono: 0800 666 3637

-Oficina Virtual: https://oficinavirtual.naturgysj.com.ar/

-App Naturgy SJ OV, disponible para iOS y Android.





La utilización de estos canales permite registrar cada reclamo y activar los mecanismos de atención correspondientes.





Recomendaciones ante el viento Zonda





* Cerrar puertas y ventanas.

* Evitar salir si no es necesario.

* Desconectar los artefactos eléctricos que no se utilicen.

* No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores afectados.

* No encender fuego en espacios abiertos.





Ante cualquier situación de riesgo, priorizá tu seguridad y realizá el reporte a través de los canales oficiales de Naturgy San Juan.