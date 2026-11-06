Ante la alerta por viento Zonda prevista para mañana, Naturgy San Juan emitió un comunicado para recordar a sus usuarios los canales oficiales para realizar reclamos ante interrupciones del servicio o reportar situaciones de peligro.
Los reclamos deben realizarse a través de los canales habilitados por la distribuidora:
-Teléfono: 0800 666 3637
-Oficina Virtual: https://oficinavirtual.naturgysj.com.ar/
-App Naturgy SJ OV, disponible para iOS y Android.
La utilización de estos canales permite registrar cada reclamo y activar los mecanismos de atención correspondientes.
Recomendaciones ante el viento Zonda
* Cerrar puertas y ventanas.
* Evitar salir si no es necesario.
* Desconectar los artefactos eléctricos que no se utilicen.
* No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores afectados.
* No encender fuego en espacios abiertos.
Ante cualquier situación de riesgo, priorizá tu seguridad y realizá el reporte a través de los canales oficiales de Naturgy San Juan.