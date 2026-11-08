La Fiesta Nacional de la Tradición vivió su primera noche en la Plaza Departamental General San Martín, donde la cultura, las tradiciones, la música y el encuentro de las familias fueron protagonistas de una jornada que reunió, con datos aportados por las fuerzas de seguridad, a más de 10.000 personas.

Desde las primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes comenzaron a colmar los distintos espacios de la plaza para disfrutar de una propuesta integral que combinó actividades tradicionales, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas, espacios comerciales y una nutrida agenda cultural que puso en valor la identidad jachallera.





La apertura oficial contó con el tradicional ingreso del Patrono San José, el desfile de agrupaciones gauchas, la presentación de carros antiguos y la participación de instituciones que forman parte de la vida cultural y social del departamento. Uno de los momentos más significativos de la noche fue la elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición 2026, donde Aymará Maldonado Mallea fue proclamada como máxima representante de las tradiciones jachalleras.





En el escenario principal se sucedieron las actuaciones de Los Cabanay, Kuky Salas, Viajeros, Dúo Páez Brizuela, Carafea, Nico Balmaceda, Julio Zalazar y Los Arrieros Huaqueños, ofreciendo un espectáculo de gran nivel artístico que tuvo como broche de oro la presentación de Las Voces de Orán, uno de los grupos más reconocidos del folklore nacional, que hizo cantar y bailar a miles de personas.





La plaza también se convirtió en un importante punto de encuentro para la actividad comercial y turística. Empresas y marcas de primer nivel acompañaron esta edición con modernos stands promocionales distribuidos en diferentes sectores del predio, acercando propuestas, servicios, información institucional y actividades para toda la familia. La presencia del sector privado volvió a demostrar la relevancia que la Fiesta Nacional de la Tradición tiene dentro del calendario cultural y turístico de la provincia. Asimismo, emprendedores, artesanos, productores y comerciantes locales tuvieron una destacada participación, generando movimiento económico y ofreciendo productos vinculados a la gastronomía regional, la producción artesanal y las tradiciones populares.





La Municipalidad de Jáchal destacó el comportamiento del público, el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, los equipos sanitarios, personal municipal, instituciones intermedias y voluntarios que hicieron posible el desarrollo de una jornada segura y organizada para las personas que asistieron de la celebración.





Con una convocatoria multitudinaria, una destacada programación artística y una fuerte presencia de la cultura local, la primera noche de la 65° Fiesta Nacional de la Tradición volvió a confirmar por qué esta celebración es uno de los acontecimientos culturales más importantes de San Juan y una de las expresiones más auténticas de la identidad jachallera.