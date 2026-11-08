La Municipalidad de la Ciudad de San Juan detalló los horarios especiales que tendrán los servicios por el feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó cómo funcionarán los servicios municipales este lunes 9 de noviembre, día en que regirá un feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida alcanza a trámites, recolección de residuos y otros servicios que los vecinos usan a diario.

El Cementerio Municipal funcionará con normalidad, en horario corrido de 8 a 19, igual que los Servicios Fúnebres. En cambio, el servicio de ECO no estará operativo durante la jornada.

La Playa de Remoción tendrá una guardia de 8 a 22, mientras que los Monitores Urbanos cubrirán el mismo horario con una guardia mínima. La Feria Municipal y el Mercado de Abasto permanecerán cerrados todo el día.

La recolección de residuos se realizará con normalidad, de 5 a 10. El Servicio de Emergencia Municipal (SEM) dispondrá de brigadas de 7 a 12 para atender urgencias.

Desde el municipio recomendaron a los vecinos tener en cuenta este cronograma para organizar sus actividades durante el feriado.