El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 12°C y cielo mayormente nublado por la tarde. Hacia la noche, la temperatura bajará a 20°C.

El miércoles 28 de octubre, San Juan registrará una jornada con temperaturas agradables y nubosidad variable, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 12°C.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado y se mantendrá una brisa del sector suroeste. En la mañana, las condiciones serán similares, aunque el viento rotará hacia el sur, según la previsión del organismo nacional.

Evolución del día

Con el avance de las horas, la nubosidad irá en aumento. Para la tarde, el SMN anticipa un cielo mayormente nublado y una brisa del sureste, en el tramo de mayor temperatura de la jornada.

Hacia la noche, las nubes continuarán predominando y el viento se mantendrá del sureste. En ese período, la temperatura descenderá hasta los 20°C, en un cierre de jornada más fresco que el de la tarde.

El dato central para la actividad diaria será la amplitud térmica moderada entre la mañana y la tarde, con cambios de nubosidad pero sin previsión de precipitaciones en el parte difundido por el SMN.