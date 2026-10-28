El subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, confirmó que el Gobierno de San Juan intervino casi 300 escuelas con obras de mantenimiento, impermeabilización y mejoras edilicias. El funcionario explicó en una entrevista con Telesol que los trabajos forman parte de un plan de prevención ante las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. La intervención busca reducir filtraciones y sostener la operatividad de los edificios escolares frente a episodios de mal tiempo.

Según detalló Álvarez, las tareas comenzaron en el receso de fines de 2023 y principios de 2024, con el objetivo de resolver urgencias dejadas por el verano. Luego se amplió el esquema con pintura, reparación de cielorrasos y cambio de techos. “A lo largo de toda la gestión llevamos ya casi 300 escuelas intervenidas en distintas medidas o con distintos trabajos, como en lo que es impermeabilización de techos”, señaló el subsecretario.

Menos reclamos El funcionario sostuvo además que bajó la cantidad de reclamos diarios por problemas en los edificios escolares. “Estábamos recibiendo al principio de la gestión alrededor de entre 110 y 120 reclamos diarios y actualmente esa cantidad se ha reducido a entre 15 y 20”, afirmó. Esa caída, de acuerdo con su versión, refleja el avance de las reparaciones y el impacto del mantenimiento preventivo en distintos establecimientos.

Álvarez indicó que las demandas no son iguales en todo el territorio provincial. En el Gran San Juan, dijo, predominan los pedidos vinculados con la seguridad, mientras que en departamentos como Valle Fértil, Calingasta y Jáchal el principal problema son las filtraciones de agua de lluvia. En ese marco, el Comité de Prevención de Emergencias (COPRE) reforzó la limpieza de canaletas y cañerías pluviales, y proyecta desagües perimetrales en escuelas ubicadas al pie de las sierras.

Obras de escurrimiento El subsecretario recordó un episodio de febrero de este año en una escuela de Calingasta, donde ya se había cambiado la membrana del techo. Según relató, la lluvia no generó inconvenientes en la cubierta, pero sí inundó el patio por falta de desagües previstos. A partir de esa experiencia, el área comenzó a ejecutar obras de escurrimiento perimetral para evitar que el agua ingrese a los patios. Álvarez también aclaró que la eventual utilización de escuelas como refugio ante una emergencia climática grave depende del Ministerio de Educación, aunque aseguró que los edificios están en condiciones y que el objetivo es que puedan abrir al día siguiente de una tormenta.