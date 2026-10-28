La reunión prevista para este martes se postergó hasta el 27 de noviembre . Jorge Miadosqui confirmó que no seguirá al frente del club.

La vida institucional de San Martín de San Juan sumó este martes un nuevo capítulo con el pase a cuarto intermedio de la asamblea prevista en el club. La continuidad de la reunión quedó fijada para el 27 de noviembre, por lo que el proceso interno seguirá abierto hasta esa fecha.

Durante el encuentro, el actual presidente, Jorge Miadosqui, manifestó su decisión de no continuar al frente de la institución. Esa definición deja pendiente la resolución sobre la futura conducción del club y obliga a esperar la reanudación de la asamblea para conocer cómo avanzará la transición.

Sin candidatos firmes Por el momento, no hay postulantes consolidados para encabezar la próxima etapa dirigencial. Ese dato mantiene en suspenso la definición sobre quiénes podrían asumir la conducción y en qué términos se ordenará el recambio institucional.

La situación se inscribe en un contexto de expectativa dentro del mundo verdinegro, donde la continuidad administrativa dependerá de lo que ocurra en la próxima reunión. Hasta entonces, el único punto confirmado es que la asamblea seguirá el 27 de noviembre y que Jorge Miadosqui no permanecerá en la presidencia.