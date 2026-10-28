Una mujer habría intentado pagar con una app apócrifa en dos comercios de Albardón. En uno de los casos la maniobra fue advertida a tiempo; en el otro, la compra se habría concretado.

Una presunta estafa con una aplicación falsa de pago quedó bajo investigación en Albardón, luego de dos maniobras registradas en comercios de calle Sarmiento. Según la información conocida, una mujer habría intentado comprar carne por unos $80.000 y, más tarde, habría concretado otra operación por aproximadamente $54.000 en un maxikiosco de la misma zona.

El primer episodio ocurrió cerca del mediodía, en un local ubicado sobre calle Sarmiento, a pocos metros de Libertad. De acuerdo con el dato difundido, la sospechosa intentó pagar mediante una aplicación que simulaba una operación bancaria, aparentemente vinculada al Banco Nación. La cajera advirtió la irregularidad antes de entregar la mercadería, por lo que la compra no se concretó y el comercio evitó la pérdida.

Segundo comercio afectado Más tarde, sobre la misma arteria, la mujer habría repetido el mecanismo en un maxikiosco. En ese caso, la operación por alrededor de $54.000 habría llegado a concretarse, según la información disponible. La diferencia entre ambos episodios estuvo en la verificación del pago: en la carnicería la maniobra fue detectada a tiempo, mientras que en el segundo local la mercadería habría sido entregada.

Tras conocerse los hechos, intervino la Policía, que trabaja para identificar y localizar a la sospechosa. También busca establecer si hubo otros comerciantes afectados por una modalidad similar. En este tipo de casos, el punto central es comprobar la acreditación efectiva del dinero y no sólo la exhibición de una captura de pantalla o de una supuesta operación exitosa.

Verificación de pagos El caso vuelve a poner el foco en los controles internos de los comercios frente a aplicaciones que imitan comprobantes o pantallas de transferencia. La recomendación operativa es no entregar mercadería hasta confirmar que el dinero ingresó efectivamente en la cuenta del negocio. Mientras avanza la investigación, los dos episodios conocidos dejan un registro concreto: entre ambas operaciones, el monto involucrado asciende a unos $134.000.