El SMN prevé para este martes 27 de octubre una jornada inestable en San Juan, con mínima de 11°C y máxima de 23°C.

San Juan tendrá este martes 27 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos momentos del día. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 23°C de máxima. El escenario previsto combina cambios en las condiciones del cielo y presencia de viento.

Durante la madrugada, el organismo anticipa la posibilidad de tormentas aisladas, acompañadas por una brisa del suroeste. Las condiciones inestables continuarían por la mañana, cuando podrían registrarse chaparrones y el viento rotaría hacia el sureste. Ese comportamiento sugiere una variación persistente en el estado del tiempo a lo largo de la primera parte del día.

Ráfagas previstas Para la tarde, el pronóstico mantiene la probabilidad de tormentas aisladas. Además, se espera viento del sur con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esa intensidad puede modificar la sensación térmica y complicar la circulación en sectores expuestos, por lo que el dato central a seguir será la evolución del viento durante esa franja horaria.

Hacia la noche, el tiempo tenderá a estabilizarse parcialmente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. El viento continuará soplando desde el sur y la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 18°C. El pronóstico oficial deja abierta la posibilidad de cambios durante la jornada, por lo que la referencia principal seguirá siendo la actualización del SMN para las próximas horas.