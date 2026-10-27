La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol ya se refleja en la oferta del turismo receptivo de San Juan, con paquetes que combinan alojamiento, entradas y traslados para captar visitantes de otras provincias. El empresario y referente del sector, Gustavo Chávez, señaló en una entrevista en Conversatorio, el ciclo de La Mil20, que la expectativa está puesta en convertir la convocatoria de los espectáculos en una vía de ingreso para conocer otros atractivos de la provincia. Para los prestadores, el evento no se agota en la venta de tickets: también puede mover hotelería, gastronomía, transporte y excursiones.

Valores y servicios Chávez explicó que los paquetes de tres noches en hoteles de dos y tres estrellas rondan entre $300.000 y $350.000 por persona, según los servicios contratados. En esa propuesta se incluyen las entradas para los espectáculos y los traslados hacia el predio donde se desarrollará la fiesta. Para alojamientos de cinco estrellas, estimó que el costo puede llegar a $700.000 por tres noches. Los montos corresponden a referencias brindadas por el propio empresario durante la entrevista y pueden variar según el establecimiento y las prestaciones elegidas.

Estrategia comercial El planteo del sector privado es usar la programación artística como una puerta de entrada al destino, con excursiones diurnas a Calingasta, el Parque Provincial Ischigualasto —conocido como Valle de la Luna— y bodegas, entre otros circuitos. Chávez sostuvo que la lógica es aprovechar las noches de espectáculo para que, durante el día, los visitantes recorran distintos puntos de la provincia y sumen consumos adicionales. Según dijo, esa modalidad busca extender la estadía y distribuir el gasto entre hoteles, restaurantes, guías y prestadores de excursiones.

Mercados de origen El empresario indicó que los operadores trabajaron la promoción en Buenos Aires mediante contactos con mayoristas y que también observan a Mendoza como una alternativa logística por la limitada conectividad aérea directa de San Juan. En algunos casos, los paquetes contemplan arribar al aeropuerto mendocino y completar el trayecto por vía terrestre. Chávez expresó que el objetivo es “vender San Juan” y usar Mendoza como apoyo para facilitar el traslado hasta la provincia. A ese público se suman viajeros de La Rioja y San Luis, además de visitantes vinculados con la programación artística.

Conectividad y actividad económica Chávez advirtió que el precio de los pasajes sigue siendo una variable que encarece el paquete final y complica la comercialización, sobre todo cuando el viaje se organiza con poca anticipación. También vinculó ese problema con el crecimiento de la llegada de visitantes asociados a la actividad minera y a otros proyectos productivos, que exige mejorar las conexiones aéreas y la infraestructura de acceso. En ese contexto, sostuvo que el turismo receptivo atraviesa un momento complejo y que muchas personas dependen del movimiento que generan hoteleros, gastronómicos, guías y transportistas en la provincia.

Expectativas y próximo paso El referente turístico resumió que el sector espera que la demanda de las próximas semanas confirme las proyecciones iniciales. Según planteó, la Fiesta Nacional del Sol puede funcionar como una herramienta para atraer turistas, prolongar su permanencia y ampliar el impacto económico más allá del predio de los espectáculos. La variable a seguir será la conversión de esas expectativas en reservas concretas y en la capacidad real de la oferta aérea y terrestre para sostener el flujo de visitantes.