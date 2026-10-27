La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este martes 27 de octubre con la repavimentación del tramo comprendido entre Mendoza y Entre Ríos.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este martes 27 de octubre continuarán los trabajos de repavimentación sobre calle Santa Fe, en el tramo comprendido entre Mendoza y Entre Ríos.





De manera complementaria, durante la jornada se ejecutarán Tareas de Reposicionamiento de Tapas (BR y Tormenta) en la zona de intervención.









Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.





La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.