El grupo Mamis Básquet del Club Villa Lanteri comenzó en agosto de 2025 y hoy reúne a 15 mujeres que entrenan en San Juan bajo la conducción del profesor David Furque. La propuesta surgió a partir de madres que acompañaban a sus hijos a las prácticas y decidieron pasar de la tribuna a la cancha. El espacio funciona como una actividad recreativa y de formación, con entrenamientos los miércoles y viernes, de 17 a 18.30.

La iniciativa nació en el entorno habitual de las familias que concurren al club, entre mates y charlas durante los entrenamientos infantiles. Según contó Claudia Boronat, una de las integrantes, el objetivo es acercarse al básquet desde un lugar recreativo, aprender las reglas y comprender mejor el juego. El grupo se define como un equipo en formación, sin exigencias de experiencia previa. En ese marco, la actividad se presenta como una alternativa de participación deportiva para mujeres adultas que no habían jugado antes.





Un espacio propio

La experiencia cambió la rutina de mujeres que, hasta entonces, seguían el básquet desde afuera. El club se convirtió en un ámbito para moverse, aprender y compartir una actividad común, con un formato que privilegia el compañerismo y el aprendizaje progresivo. La propuesta también apunta a demostrar que no es necesario haber practicado el deporte desde chicas para incorporarse a una disciplina colectiva. En la práctica, el valor del grupo está en haber convertido una espera habitual en una actividad propia.

Integrantes y convocatoria

El equipo está integrado por Eliana Arnáez, Ailen Villegas, Claudia Boronat, Milagros Rosales, Patricia Ortiz, Carolina Jofre, Claudia Sanchez, Melani Illanes, Eugenia Talquenca, Celeste Cutro, Silvana Naranjo, Alejandra Días, Martina Mosquera, Carolina Quiroga y Romina Córdoba. La convocatoria no se limita a madres ni impone una edad determinada, según la información difundida por el grupo. La invitación está abierta a mujeres que quieran aprender, hacer actividad física y sumarse a una experiencia distinta dentro del club. El proyecto busca, además, que otras interesadas conozcan la propuesta y se acerquen a Villa Lanteri.





Proyección del grupo

La iniciativa quedó instalada como una experiencia pionera en San Juan dentro del club, con una base de funcionamiento ya consolidada y una rutina semanal definida. El hecho de que el espacio esté en marcha desde 2025 permite ubicarlo como una propuesta reciente, pero con continuidad. Para quienes quieran sumarse, la referencia concreta es esa: entrenamientos dos veces por semana en Villa Lanteri, con acompañamiento técnico de David Furque. La continuidad del grupo dependerá de la respuesta que tenga la convocatoria abierta y de la capacidad de sostener la actividad con nuevas incorporaciones.