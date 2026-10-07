El SMN prevé un miércoles inestable, con cielo mayormente nublado y máxima de 22°C. Por la noche ingresará viento del sur con descenso térmico.

Este miércoles 7 de octubre, San Juan tendrá una jornada marcada por la inestabilidad, con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas y chaparrones desde la madrugada. El dato surge del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipó condiciones variables durante buena parte del día.

Según el organismo, la temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 22°C. Ese rango térmico ubica a la jornada en valores moderados para la provincia, sin registros elevados como los de días anteriores, de acuerdo con la previsión oficial.

Durante la madrugada, el SMN estimó probabilidad de tormentas aisladas, con precipitaciones de alcance localizado. Hacia la mañana, el cielo seguirá mayormente nublado y se espera una leve brisa del noroeste, mientras que por la tarde continuarán las condiciones inestables con probabilidad de chaparrones.

Cambio en la noche

El tramo final del día será el más relevante por la variación del viento. El organismo prevé lluvias aisladas y el ingreso de viento del sur con ráfagas de hasta 50 km/h. En ese período, la temperatura rondará los 18°C, con un descenso respecto de la máxima prevista para la tarde.

El pronóstico del SMN deja como variable a seguir la evolución de las precipitaciones y del viento durante la noche, especialmente por la intensidad de las ráfagas anunciadas. La actualización oficial del organismo será la referencia para eventuales cambios en el cierre de la jornada.