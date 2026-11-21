El Ministerio de Gobierno ofrece dos ceremonias civiles para parejas sanjuaninas durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. El sorteo será el 22 de noviembre y la Escribanía Mayor de Gobierno fiscalizará el proceso.

El Ministerio de Gobierno sortea dos ceremonias civiles para parejas sanjuaninas en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El concurso “Matrimonios emblemáticos” se realiza en el stand oficial de la cartera y ofrece como premio principal una boda en el Parque Provincial Ischigualasto, con una noche de estadía incluida para los novios.

La iniciativa está a cargo de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y apunta a parejas de la provincia que quieran formalizar su unión en espacios representativos de San Juan. Según la organización, el primer premio no incluye el traslado hasta Ischigualasto, mientras que el segundo contempla una ceremonia en el Paraje Difunta Correa sin estadía ni transporte. En ambos casos, los ganadores podrán fijar la fecha del casamiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

Cómo participar Para inscribirse, las parejas deben presentarse en persona en el stand del Registro Civil dentro del predio de la Fiesta del Sol y completar el formulario correspondiente. La inscripción es conjunta: deben concurrir los dos futuros contrayentes, ambos mayores de 18 años y habilitados para casarse según el Código Civil y Comercial de la Nación. La propuesta se limita a parejas sanjuaninas y no prevé inscripción a distancia.

Premios y fiscalización El sorteo entrega dos premios y sus respectivos suplentes. El primer lugar consiste en la ceremonia en Ischigualasto con una noche de estadía, mientras que el segundo corresponde al acto civil en la Difunta Correa. La Escribanía Mayor de Gobierno fiscalizará el proceso para garantizar su transparencia, según informó la organización.

El sorteo se realizará el domingo 22 de noviembre, entre las 21 y las 22 horas, en el mismo stand del Registro Civil. A partir de ese resultado, las parejas ganadoras podrán coordinar la ceremonia dentro del período habilitado para 2027.