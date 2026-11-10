El Servicio Meteorológico Nacional prevé chaparrones en las primeras horas y viento del sur por la tarde. En el noroeste rige una alerta amarilla por ráfagas más intensas.

El martes 10 de noviembre presentará en San Juan probabilidad de chaparrones en el Gran San Juan y sus alrededores, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mayor variación de la jornada se espera para la tarde, cuando el viento del sur ganaría intensidad y podría alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la madrugada, el organismo prevé chaparrones con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 17°C. Las mismas condiciones podrían extenderse a la mañana, cuando el termómetro llegaría a los 22°C. En ese tramo, el SMN mantiene la chance de lluvias, aunque sin precisión sobre acumulados.

Viento del sur

El cambio más marcado se proyecta para la tarde. El SMN anticipa viento del sector sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Para ese momento, la temperatura máxima rondaría los 30°C y la probabilidad de lluvia bajaría al rango de entre 0% y 10%. Ese comportamiento puede afectar la circulación y la actividad al aire libre en las zonas más expuestas.

Por la noche, el cielo estaría parcialmente nublado y la temperatura descendería a unos 24°C. El viento del sur perdería intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, y el SMN no prevé precipitaciones para ese horario. Con ese escenario, el cierre de la jornada tendería a una mejora relativa respecto de la primera mitad del día.

Alerta en el noroeste

En paralelo, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por viento para sectores del noroeste de San Juan. En la zona cordillerana se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h e incluso superarlo de manera puntual. Para el resto del área comprendida por la advertencia, el SMN pronostica vientos del norte de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.