La celebración central será este martes a las 10 en FAdeA, con un operativo para hasta 800.000 personas. Los accesos quedarán restringidos varios kilómetros antes del predio.

La visita del papa León XIV a Córdoba concentra a miles de fieles de distintos puntos del país, entre ellos sanjuaninos que viajan en colectivos y vehículos particulares. Para este martes 10 de noviembre, el dato central es que el acceso al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) estará condicionado por cortes de tránsito y por un operativo de seguridad de gran escala. La misa principal está prevista para las 10.

Las autoridades provinciales estiman una concurrencia de entre 700.000 y 800.000 personas en el predio ubicado en las inmediaciones de avenida Circunvalación. Esa magnitud explica la organización de cuadrículas dentro de un espacio de entre 7 y 8 hectáreas, pensadas para distribuir a los asistentes y permitir la circulación del papamóvil. El operativo busca ordenar el ingreso y la permanencia de quienes lleguen a la zona.

Agenda y desplazamientos

La jornada comienza a las 7:30, cuando León XIV parte desde Buenos Aires hacia Córdoba. El arribo al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella está previsto para las 9, donde lo recibirá el gobernador Martín Llaryora. Luego de un encuentro privado, el Pontífice se trasladará hacia el predio de FAdeA para encabezar la celebración religiosa.

Antes de la misa, el Papa recorrerá parte del lugar en el papamóvil para saludar a los peregrinos. La organización dispuso cortes de tránsito varios kilómetros antes del escenario principal, por lo que ni vehículos particulares ni colectivos podrán llegar hasta la zona de la ceremonia. En consecuencia, el tramo final deberá hacerse a pie. También se prevé transporte público gratuito para facilitar la llegada, aunque esos servicios tampoco ingresarán al predio.

Actividades complementarias

La celebración está precedida por una vigilia que comienza el lunes a las 18, con oraciones, propuestas musicales y la participación de artistas, entre ellos Jairo. Después de la misa, León XIV mantendrá un encuentro reservado con 20 cordobeses seleccionados por el Arzobispado local, encabezado por el cardenal Ángel Rossi. Entre los participantes figuran mujeres al frente de comedores populares, personas en situación de calle y vecinos atravesados por distintas problemáticas sociales.

La reunión se realizará en la sacristía, detrás del escenario principal, y busca un contacto directo entre el Pontífice y personas en situación de vulnerabilidad. Luego, el Papa se reunirá con autoridades eclesiásticas en la sede del Arzobispado, a pocas cuadras de la Plaza San Martín, y está previsto que salude a los fieles desde uno de los balcones del edificio. La última actividad en Córdoba será en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde llegará en papamóvil y frente a la cual se dispondrán alrededor de 3.500 sillas para el saludo final antes de regresar a Buenos Aires.

Para quienes viajan desde San Juan, la variable principal es la planificación del traslado. La misa comienza a las 10, pero el ingreso al predio exige prever demoras, caminar el último tramo y considerar que los cortes comenzarán a varios kilómetros del lugar. Ese esquema de circulación será el punto a seguir durante toda la jornada.