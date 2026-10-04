El SMN prevé una jornada templada, con nubosidad en aumento hacia la tarde y la noche. La temperatura bajará a unos 16°C al cierre del día.

Este domingo 4 de octubre, San Juan tendrá una jornada de temperaturas agradables, con una mínima de 9°C y una máxima de 25°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El pronóstico marca además un aumento de la nubosidad a medida que avance el día, con impacto sobre la presencia de sol y la evolución térmica. Para actividades al aire libre, el dato relevante es el cambio de condiciones entre la mañana y la noche.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se espera cielo parcialmente nublado, lo que configurará un inicio fresco de la jornada. Ese comportamiento térmico coincide con la mínima prevista por el organismo oficial, que ubicó el piso en 9°C. En ese tramo del día, el pronóstico no anticipa variaciones bruscas, sino un arranque estable con nubosidad parcial.

Ascenso térmico

Con el correr de la mañana y hacia la tarde, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 25°C estimados por el SMN. En esa franja, el cielo estará mayormente nublado, por lo que la radiación solar tendrá una presencia limitada. El dato combina una amplitud térmica moderada con un escenario de nubosidad variable, sin indicios de inestabilidad en la información difundida.

Condiciones hacia la noche

Para el cierre del día, el pronóstico oficial prevé que la nubosidad se mantenga y que la temperatura descienda hasta rondar los 16°C. Ese descenso obliga a considerar abrigo para quienes prolonguen actividades fuera de casa o en espacios abiertos. La referencia horaria resulta útil para la planificación de traslados, eventos y tareas de fin de jornada.

El pronóstico difundido por el SMN deja como variable principal la evolución de la nubosidad durante el día y el descenso térmico previsto para la noche. No se informaron, en el material de origen, alertas meteorológicas ni otros fenómenos asociados. La actualización de las condiciones deberá seguirse con los partes oficiales del organismo nacional.