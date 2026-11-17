La docente jachallera permanece en Neuquén y afronta una recuperación prolongada. El siniestro dejó una hija muerta y otra ya recibió el alta.

La jachallera Natalí Leiria continúa internada en el Sanatorio Madre Teresa de Neuquén y señaló que atraviesa una recuperación que, según sus palabras, “será un largo proceso de recuperación”. La mujer resultó gravemente herida en el accidente ocurrido el 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 104.

El siniestro se produjo cuando Leiria viajaba junto a sus dos hijas rumbo a Cinco Saltos para celebrar el Día de la Madre. De acuerdo con el relato publicado por Catriel 25 Noticias, un vehículo que circulaba delante frenó de manera repentina y, al intentar esquivarlo, la mujer se encontró de frente con una camioneta que avanzaba en sentido contrario. El hecho derivó en una colisión de gravedad en una vía nacional de alto tránsito entre Río Negro y Neuquén.

Consecuencias del impacto La hija mayor, Luana, de 15 años, murió en el lugar. Leiria sufrió fractura de cadera, tibia y peroné, además de varias costillas fracturadas y heridas en el rostro. Avril, la hija menor, también padeció múltiples quebraduras y debió ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas. La gravedad de las lesiones obligó a que madre e hija permanecieran varios días en terapia intensiva.

Atención médica Durante la internación, ambas recibieron asistencia de neurólogos, psicólogos y kinesiólogos. En la actualidad, Leiria espera poder reencontrarse con Avril, que ya recibió el alta médica. El cuadro clínico y la evolución de las lesiones marcan que el proceso de rehabilitación seguirá por un período prolongado, con controles y seguimiento especializado.

Acompañamiento familiar En diálogo con Catriel 25 Noticias, la docente agradeció las muestras de cariño, los mensajes y la preocupación de los vecinos de Catriel y de Jáchal, que acompañaron a la familia desde el accidente. La evolución de su estado de salud y la recuperación de la menor continúan como los datos centrales a seguir en las próximas semanas.