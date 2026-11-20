Una delegación de 46 pilotos sanjuaninos viajó este jueves 19 de noviembre por la noche desde las puertas del Estadio Aldo Cantoni hacia Mendoza, donde disputará la tercera fecha del Campeonato Open y la décima y última fecha del Campeonato Argentino de Bicicross 2026. El equipo pertenece al Club Bicicross San Juan y competirá en la pista José Luis Narpe, en el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza. La participación provincial se da en el tramo final del calendario nacional de la disciplina.

La actividad comenzará este viernes 20 de noviembre con los entrenamientos oficiales. Luego, el sábado 21 se disputará la final del Campeonato Open y el domingo 22 tendrá lugar la definición del Campeonato Argentino, que reunirá a los principales exponentes del bicicross del país. La organización está a cargo de la Asociación Corredores Bicicross Mendoza (ACBIM) y la fiscalización corresponde a la Federación Argentina de Bicicross.

La nómina sanjuanina La delegación está integrada por Allis, Luciano; Avila, Yago; Ayala, Enzo Gael; Baquedano, Valeriano; Baldillou Vila, Valentín; Crifó, Lucas Emiliano; Crifó, María Agustina; Distefano, Uma Geraldine; Echenique Cruz, Thiago Gael; Fernández, Juan Cruz; Fernández, Nahuel Agustín; Fernández Cortés, Lorenzo; Frack, Juan Cruz; Frack, Marcos Agustín; Frack, Tiziano; Gil Limole, Genaro Héctor; Gómez, Octavio Salvador; Jesús, Francisco; Leiva, Matías Francisco; Marín, Martiniano; Martín, Gennaro Valentino; Miranda, Agustín; Miranda, Yuthiel; Molina, Constanza; Molina, Franco; Molina, Gonzalo; Molina, Liam Valentín; Mut Romero, Valentín; Oieni Bordón, Cayetano; Orozco Castro, Franco; Pereyra, Benjamín; Quiroga, Bautista; Recabarren, Julián; Rodríguez, Donatto; Rodríguez, Guillermo; Rodríguez, Tommas; Sánchez, Ignacio Agustín; Sánchez Moreno, Julieta; Solera, Bautista; Soto, Matías; Soto, Stefano Tiziano; Torres, Joaquín Bautista; Vedia Fernández, Augusto Germán; y Yáñez Fernández, Lucio Rubén.

La última fecha del campeonato llega después de la actividad internacional que tuvo a San Juan como sede a fines de octubre. Entre el 23 y el 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, recibió el Iberoamericano de BMX, la Copa Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino, con participación de 12 países y más de 300 pilotos internacionales. Esas competencias otorgaron puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y dejaron resultados destacados para la provincia, entre ellos los de Gonzalo “Chalo” Molina, ganador del Campeonato Argentino y la Copa Latina en Elite, y Franco Molina, vencedor en Sub 23.

El traslado de la delegación fue facilitado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Según la comunicación oficial, el acompañamiento busca sostener la participación de deportistas sanjuaninos en competencias nacionales y fortalecer el desarrollo de la disciplina. Con la actividad ya programada en Mendoza, la definición del calendario quedará concentrada entre los entrenamientos del viernes y las finales del fin de semana.