Una delegación oficial de la Región de Coquimbo visitó San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol para profundizar la agenda común en turismo, conectividad y minería. En los estudios de Telesol, el gobernador chileno Cristóbal Juliá de la Vega, junto con Francisco Aguirre, de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, y Angélica Funes, de Sernatur, expusieron los principales puntos de trabajo entre ambas regiones.

Paso de Agua Negra y turismo

Juliá de la Vega afirmó que al asumir su cargo, a comienzos de 2025, reactivó las mesas de trabajo bilaterales. En ese marco, señaló que el 2 y 3 de diciembre se realizará en La Serena una nueva reunión del Comité de Integración del Paso de Agua Negra, el ámbito binacional donde se coordinan los temas comunes. El gobernador indicó que en la última temporada se registraron 117.000 cruces por el paso fronterizo, un flujo que impacta en los servicios turísticos de La Serena y Coquimbo. “Hacia allá apuntamos, a lograr tener un paso de Agua Negra abierto las 24 horas, los 7 días de la semana y ojalá los 365 días del año”, dijo.

Funes agregó que todavía resta equilibrar los viajes en sentido inverso, desde San Juan hacia Chile. La funcionaria ubicó a abril y mayo como los meses más convenientes para que las familias sanjuaninas viajen a esa región chilena, en función de las condiciones de la temporada y la oferta turística disponible.

Proveedores mineros y logística

La minería también ocupó un lugar central en la agenda. Aguirre explicó que Coquimbo cuenta con una red de proveedores consolidada junto a grandes empresas de cobre, como Los Pelambres, y que esa experiencia puede vincularse con proyectos de San Juan. Juliá de la Vega indicó que la comitiva se reunió con el Ministerio de Minería sanjuanino y con representantes de Los Azules, Vicuña y El Pachón para evaluar posibles negocios conjuntos.

Entre los temas analizados figuraron la salida de minerales por los puertos de Coquimbo o Los Vilos y el uso de plantas que convierten agua de mar en agua potable para abastecer las faenas. Según lo informado por las autoridades chilenas, para el primer trimestre del próximo año está prevista una misión técnica para que delegaciones sanjuaninas conozcan esa infraestructura minera. Además, invitaron a San Juan a participar de la Expo Región de Coquimbo, que se realizará el 29, 30 y 31 de enero.