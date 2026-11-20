Con el objetivo de agilizar la experiencia de sanjuaninos y turistas durante las tres jornadas de la celebración, la organización dispuso distintas modalidades de pago adaptadas a cada sector. Desde conectividad gratuita en la feria gastronómica hasta el sistema cashless en el Estadio del Bicentenario.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya está en marcha y, para que el público pueda disfrutar de cada propuesta gastronómica, comercial y artística, se implementó un esquema integral de medios. Según el sector al que se asista, los visitantes contarán con múltiples alternativas que combinan tecnología, conectividad y comodidad.



​Sector Feria y Gastronomía

​Para facilitar las operaciones digitales en la feria, cada stand del sector gastronómico dispondrá este año de un cartel visible con un código QR de acceso libre a WiFi, pensado especialmente para garantizar la conexión de los compradores al momento de abonar. En estos espacios se aceptará dinero en efectivo, transferencias mediante billeteras virtuales y, en determinados locales, terminales posnet para tarjetas de débito y crédito.



​Boleterías y compra de entradas

​Quienes aún deban adquirir sus tickets podrán hacerlo de manera presencial durante el 20, 21 y 22 de noviembre, de 09:00 a 02:00 hs, en las boleterías A, B y C ubicadas en el predio del Estadio del Bicentenario. Allí se recibirán pagos en efectivo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y billeteras virtuales. Asimismo, la compra online permanecerá habilitada a través de la plataforma Ticketek hasta la finalización de cada jornada.

​Estadio del Bicentenario: sistema Cashless

Con la finalidad de agilizar la atención, evitar demoras y reducir las filas en los espectáculos centrales, el Estadio del Bicentenario operará exclusivamente bajo el sistema cashless durante las tres noches. Esta tarjeta recargable será el único medio de pago habilitado para consumir tanto en las barras como en los food trucks ubicados dentro del estadio.

​

La tarjeta tendrá un valor inicial de $2.500 que se acreditarán íntegramente como saldo disponible para consumir, permitiendo utilizar ese monto desde la primera compra. Podrá retirarse en cualquiera de los puntos de recarga distribuidos en el interior del recinto, donde el público también podrá sumar más dinero utilizando efectivo, tarjetas de crédito o débito.

Además, para mayor comodidad, será posible recargar saldo directamente desde el teléfono celular, escaneando el código QR impreso en el dorso de la tarjeta con cualquier billetera virtual o aplicación bancaria.

​El dinero cargado no vencerá al terminar la noche, por lo que podrá utilizarse indistintamente a lo largo de las tres jornadas. En caso de finalizar la fiesta con un remanente sin consumir, los asistentes podrán solicitar el reintegro correspondiente completando un formulario online disponible en linktr.ee/gofun.cashless, el cual estará habilitado desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre a las 23:00 hs. La devolución se efectuará directamente mediante transferencia a CBU o CVU, y ante cualquier inquietud se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].