Por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, la recolección de residuos y el SEM trabajarán con normalidad, mientras que el ECO y el Mercado de Abasto no tendrán actividad.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica cómo será el esquema de funcionamiento de las distintas áreas y servicios esenciales durante el lunes 23 de noviembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).





Detalle del cronograma completo de atención:





• Recolección de residuos: actividad normal en todos los recorridos y horarios habituales





• SEM (Servicio de Emergencia Municipal): actividad normal durante toda la jornada





• Cementerio: actividad normal





• Servicios Fúnebres: atención normal





• Playa de Remoción: guardia pasiva





• Monitores Urbanos: guardia mínima





• ECO: sin servicio





• Feria Municipal y Mercado de Abasto: permanecerán cerrados