El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada calurosa para este 12 de noviembre. Por la noche, el viento rotará al sur y bajará la temperatura.

El calor volverá a sentirse con fuerza en San Juan este jueves 12 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 38°C en una jornada con nubosidad variable y cambios en la dirección del viento.

Durante la madrugada, la mínima será de 19°C, con cielo algo nublado y una brisa del sector suroeste. Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares y el viento rotará hacia el norte. Ese comportamiento anticipa una suba térmica sostenida a lo largo del día.

Temperatura en aumento Con el avance de las horas, el calor irá en aumento y la tarde concentrará el valor más alto de la jornada. El cielo estará mayormente nublado y continuará la circulación de aire desde el norte. El pronóstico oficial no menciona precipitaciones para ese tramo del día.

Cambio hacia la noche Hacia la noche llegará un alivio parcial, con el ingreso de viento del sector sur. La temperatura descenderá hasta los 35°C y el cielo seguirá algo nublado. La variación del viento será el principal factor del descenso térmico previsto por el organismo nacional.