La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 12 de noviembre con las obras de repavimentación en calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza.

La intervención se enmarca en el Plan de pavimentación “50 Cuadras”, una iniciativa que busca renovar distintas arterias de la Capital y mejorar las condiciones de transitabilidad para conductores y peatones.

A través de estas tareas, el municipio avanza con la recuperación de la infraestructura vial, con el objetivo de brindar mayor seguridad y facilitar la circulación en diferentes sectores de la Ciudad.

Las obras forman parte del cronograma de intervenciones que lleva adelante la gestión municipal para mejorar el estado de las calles capitalinas.