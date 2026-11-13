La provincia ofrecerá, del viernes 13 al domingo 15, distintas propuestas artísticas y culturales en espacios de encuentro para todos los públicos.

La agenda cultural de San Juan ofrecerá este fin de semana actividades para distintos públicos, con música en vivo, danza, espectáculos y espacios de encuentro. Las propuestas se desarrollarán en el Chalet Cantoni, el Centro Cultural Conte Grand y el Teatro del Bicentenario.

El viernes 13, a las 20 h, el Chalet Cantoni Casa Cultural recibirá a MENoR, una banda sanjuanina que presentará canciones propias junto a una propuesta audiovisual realizada por estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). La actividad será con entrada libre y gratuita y combinará sonido e imagen en una experiencia escénica que acompaña el camino del grupo hacia su primer disco.

El sábado 14, desde las 16 h, el Centro Cultural Conte Grand será sede de la sexta Expo San Juan Geek Collection, que tendrá un especial dedicado a He-Man y los Amos del Universo. La exposición reunirá figuras de acción, dioramas, consolas, arte y piezas de coleccionismo, además de actividades, sorteos y propuestas para compartir en familia. La muestra continuará el domingo 15, en el mismo horario, con entrada libre y gratuita.

A las 20 h, el Chalet Cantoni Casa Cultural presentará una nueva edición de Vibra Alterna, con las bandas sanjuaninas Groovy Cats y Filo al Sol. El encuentro reunirá distintas sonoridades, desde el funk, soul, disco y rock hasta el rock alternativo instrumental, en una propuesta que busca dar espacio a proyectos de la escena musical local. La entrada será libre y gratuita.

Por la noche, a las 21:30 h, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario recibirá a Vortex Cuerpos en el Aire con "Antes que yo". La obra de danza aborda la salud mental, las memorias heredadas y la reconstrucción personal, a través de la historia de Ari y un recorrido que conecta experiencias individuales con figuras vinculadas a la identidad y la historia de San Juan. La propuesta está dirigida a todo público y las entradas generales cuestan $18.000, disponibles en boletería y TuEntrada.

A las 22 h del sábado, la Sala Principal del Teatro del Bicentenario recibirá a David Lebón y Pedro Aznar con "Serú Girán por Lebón y Aznar". Tras agotar las entradas para esta función, los músicos sumaron una nueva presentación el domingo 15, a las 20 h, con un espectáculo de más de dos horas, 24 canciones y clásicos como "Seminare", "Peperina", "Perro Andaluz" y "Nos Veremos Otra Vez", acompañados por una banda y una puesta de luces y visuales. Las entradas para el domingo están disponibles en TuEntrada.

Con propuestas que abarcan distintos géneros y expresiones artísticas, San Juan ofrecerá un nuevo fin de semana para disfrutar de la cultura en sus espacios.