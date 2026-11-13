La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que las tareas se realizarán entre General Acha y Mendoza. Durante los trabajos habrá cortes parciales de tránsito para permitir el avance de las intervenciones.

El avance del Plan 50 Cuadras tendrá un nuevo frente de trabajo este viernes 13 de noviembre en el centro sanjuanino. En esta oportunidad, las tareas de repavimentación se concentrarán sobre calle Rivadavia, en el tramo comprendido entre General Acha y Mendoza.

Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informaron que las intervenciones se desarrollarán con cortes parciales de tránsito, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución y tener en cuenta las posibles demoras al transitar por el sector.

Los trabajos forman parte del programa de pavimentación que lleva adelante el municipio capitalino, con el objetivo de renovar las condiciones de distintas arterias y mejorar la circulación vehicular.

A través del Plan 50 Cuadras, la comuna busca avanzar en la recuperación de la infraestructura vial y fortalecer la seguridad para quienes transitan diariamente por las calles de la Ciudad.